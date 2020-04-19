Коронавирус
RuNews24.ruВ России за сутки выявлены рекордные 6060 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России подтверждены 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах. Отмечается, что почти 43% заболевших выявлены активно благодаря тестам - эти люди не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции. Таким образом, в России с начала пандемии выявлено 42 853 заболевших в 85 регионах.
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Рекордное количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки
Калужские новостивчера в 04:29
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Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Политика
Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах
В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ
Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Армия и оружие
США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35
Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского
Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости вчера в 07:22
Общество
113 новых случаев коронавируса подтвердили в Нижегородской области
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что в Нижегородской области за последние сутки были зафиксированы 113 новых случаев заражения COVID-19.
RuNews24.ru 06:34
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно
Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского истребителя МиГ-31, который сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16.
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки
Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк постепенно идет на поправку
Стало известно, что здоровье Заворотнюк значительно улучшилось за последний месяц.
Народные новости вчера в 06:02
Общество
Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.
Chelny-biz.ru 07:33
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23