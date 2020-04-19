За минувшие сутки в России подтверждены 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах. Отмечается, что почти 43% заболевших выявлены активно благодаря тестам - эти люди не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции. Таким образом, в России с начала пандемии выявлено 42 853 заболевших в 85 регионах.

В России за сутки выявлены рекордные 6060 новых случаев коронавируса

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