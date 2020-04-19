Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России за сутки выявлены рекордные 6060 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в России подтверждены 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах. Отмечается, что почти 43% заболевших выявлены активно благодаря тестам - эти люди не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции. Таким образом, в России с начала пандемии выявлено 42 853 заболевших в 85 регионах.
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Рекордное количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки

Калужские новостивчера в 04:29

В России за сутки выявлены рекордные 6060 новых случаев коронавируса

RuNews24.ruвчера в 04:19
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Общество

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Lenta.ru 07:25
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Общество

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REGNUM вчера в 10:13
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Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда

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Политика

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Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
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Газета.Ru 03:38
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Общество

Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

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Lenta.ru 07:11
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

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Политика

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Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

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Общество

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Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

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Армия и оружие

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Пилот российского истребителя МиГ-31, который сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16.
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СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

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Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
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Стало известно, что здоровье Заворотнюк значительно улучшилось за последний месяц.
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В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
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