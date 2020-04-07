Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции. «Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В России за сутки зафиксировали более 1 тысячи новых случаев коронавируса

Газета Кемерова03:40

Число зараженных коронавирусом в России достигло почти 7500 человек

Телеканал 360°03:31

В России за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда03:34

В России за сутки зафиксировали 1154 новых случая коронавируса

Московский Комсомолец03:33

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

Известия03:32

В России за сутки — 1154 заболевших коронавирусом

Спорт-Экспресс03:35

В России за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом. Список регионов

URA.Ru03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество

За сутки в России заразилось коронавирусом 1154 человека

В России за последние сутки 6-7 апреля зафиксировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах страны.
МонаВиста 03:57
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
РИА Новости 08:07
Общество

Михельсон потерял первое место в списке Forbes

Владимир Потанин занял первое место среди россиян в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.
РБК 08:13
Общество

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:09
Общество

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Коммерсантъ 03:45
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Ин-спейс.ру 01:12
Здоровье

Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все

"Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.
Московский Комсомолец 06:44
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия

Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Газета.Ru вчера в 22:00
Экономика

В Татарии начала работу группа по сохранению бизнеса

О создании рабочей группы по сохранению бизнеса в Татарии сообщил глава республики Рустам Минниханов на онйлан-встрече с самозанятыми, 7 апреля передает «Коммерсантъ».
ИА Красная Весна 07:35
Армия и оружие

Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом

Министерство обороны РФ подготовит плавучий госпиталь "Иртыш" для разгрузки госпиталей военного ведомства на Дальнем Востоке, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Российская газета 07:46
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Гаджеты

В России хотят запретить искусственное замедление старых смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
ToDay News Ufa вчера в 03:24
Происшествия

В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей

Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.
Правительство Ростовской области 03:38
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Общество

Единый госэкзамен в России решили не отменять

Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса.
Известия 03:46
Происшествия

Пьяный мужчина показал гениталии пассажирам вокзала в Пскове

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Пскове, где полицейские задержали 43-летнего жителя Московской области.
Народные новости 04:52
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
RT на русском 01:23
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей 00:47
Общество

Лукашенко изъявил готовность идти лечить людей с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей, зараженных новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 08:06
Общество

Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду

В ночь на среду, 8 апреля, в столичном регионе ожидается ясная погода, благодаря чему москвичи смогут наблюдать суперлуние.
Московский Комсомолец 06:21
Общество

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 19:05
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по сокращению добычи нефти

Как сообщают РИА Новости, конкретных договоренностей между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет.
Долг.рф 05:28
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Авто

В России стоимость подержанных авто снизилась

Средняя цена подержанных автомобилей на последней неделе марта, напротив, начала снижаться.
Автоновости дня 01:00
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса

Известия 08:03
Общество

«Инвитро» отказалась от идеи брать тесты на коронавирус

Компания "Инвитро" отказалась от идеи брать тесты на коронавирус, вместо этого она будет принимать результаты анализов в качестве централизованной лаборатории.
ТАСС 02:58
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице. Вид отчета Старые сроки отчетности .
Время Бухгалтера 07:23
ещё по теме
Главное