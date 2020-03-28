Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗа сутки в Петербурге выявили 11 случаев коронавируса

В Петербурге за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области - 4. Больше всего человек заболели в Москве (114) и Московской области (36).
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228 случаев коронавируса зарегистрировано в 26 регионах РФ за сутки — оперштаб. 11 в Петербурге

Фонтанка.Ру04:54

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса

RT на русском05:00

В Петербурге за сутки зарегистрировали 11 новых случаев заболевания COVID-19

Невские Новости04:53

В Петербурге зарегистрировали еще 11 случаев коронавируса

Neva.Today05:09

За сутки в Петербурге выявили 11 случаев коронавируса

Московский Комсомолец05:24

В Петербурге за прошедшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано

Konkretno.ruвчера в 05:07

В Петербурге за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Коммерсантъ Санкт-Петербург05:12
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Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Интерфакс 04:54
Общество

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
РБК 03:08
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Вечерняя Казань вчера в 08:08
Игры

В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

REGNUM вчера в 09:19
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:47
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 26 марта в 09:30
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Происшествия

Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Эхо Москвы вчера в 13:16
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру вчера в 04:54
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.
NewInform 04:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Экспресс газета вчера в 07:14
Футбол

Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»

35-летний португальский форвард «Старой синьоры» согласился урезать свою зарплату на три миллиона евро, сообщает Tuttosport.
ODDS.ru 05:19
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости вчера в 10:14
Футбол

Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х?

Клубы, которые вспыхивали ярко, но ненадолго. И это легендарные футболисты, без которых детство было бы намного скучнее.
Чемпионат 25 марта в 04:00
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 26 марта в 11:48
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Автоспорт

Экклстоун не верит, что чемпионат состоится

Уже отменены или перенесены восемь этапов чемпионата, но подобная угроза нависла и над другими гонками, в том числе и над Гран При Великобритании, запланированном на 19 июля.
F1news.ru вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Здоровье

Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались

Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.
Комсомольская правда 04:29
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