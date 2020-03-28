В Петербурге за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области - 4. Больше всего человек заболели в Москве (114) и Московской области (36).

Общество В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Общество Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90% Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.

Общество WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.

Экономика Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.