Коронавирус
Московский КомсомолецЗа сутки в Петербурге выявили 11 случаев коронавируса
В Петербурге за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области - 4. Больше всего человек заболели в Москве (114) и Московской области (36).
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В Петербурге за прошедшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано
Konkretno.ruвчера в 05:07
В Петербурге за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Коммерсантъ Санкт-Петербург05:12
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Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Общество
В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Общество
Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%
Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Игры
В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Происшествия
Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Москве
Политика
Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян
48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения
Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Футбол
Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»
35-летний португальский форвард «Старой синьоры» согласился урезать свою зарплату на три миллиона евро, сообщает Tuttosport.
Экономика
Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Футбол
Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х?
Клубы, которые вспыхивали ярко, но ненадолго. И это легендарные футболисты, без которых детство было бы намного скучнее.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Автоспорт
Экклстоун не верит, что чемпионат состоится
Уже отменены или перенесены восемь этапов чемпионата, но подобная угроза нависла и над другими гонками, в том числе и над Гран При Великобритании, запланированном на 19 июля.
Шоу-бизнес
Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
Здоровье
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.