Коронавирус
Политическая ЭкспертизаВ России за сутки зафиксировали 2558 новых случаев заражения COVID-19
Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщил о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в стране. За последние сутки число зараженных выросло на 2558. Новые случаи заражения коронавирусом за сутки подтверждены в 62 регионах России.
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Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Общество
В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня 13 апреля стало известно ещё о пяти новых случаях заражением этой страшной инфекцией.4 человека это жители Самары, один с Волжского района.
Похвистнево-Информ 05:00
Общество
Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс
В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Экономика
В Южной Осетии пенсионерам старше 75 лет повысят пенсии
Цхинвал, 10 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 10 апреля во время заседания кабинета министров распорядился повысить пенсии гражданам старше 75 лет.
REGNUM 10 апреля в 08:16
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Политика
Экс-министр обороны Грузии приговорен к пяти годам тюрьмы
Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Грузии, а ныне лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы за участие в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года, сообщает Первый канал.
Sputnik Грузия 05:34
Происшествия
В Тульской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом
В Тульской области зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, заявил минздрав Тульской области 13 апреля на сайте ведомства «Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы», — рассказали в минздраве.
ИА Красная Весна 05:50
Общество
Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Star, китайские ученые выявили у заражённых коронавирусной инфекцией пациентов такие ранее неизвестные симптомы, как проблемы с координацией и невнятная речь.
ToDay News Ufa 11 апреля в 12:41
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Кино
Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»
Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Здоровье
Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации
Весть (Калужская область) 02:26
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Шоу-бизнес
Елена Летучая сообщила, что сломала ребро
Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото
Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный дом
На юго-западе Москвы загорелся многоэтажный дом. Площадь пожара сейчас составляет 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС по Москве в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Здоровье
Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов
1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом.
ГТРК Владимир 03:35