Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщил о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в стране. За последние сутки число зараженных выросло на 2558. Новые случаи заражения коронавирусом за сутки подтверждены в 62 регионах России.

В России за сутки зафиксировали 2558 новых случаев заражения COVID-19

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