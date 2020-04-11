Общество
Политическая ЭкспертизаВ России за сутки зафиксировали 2558 новых случаев заражения COVID-19
Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщил о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в стране. За последние сутки число зараженных выросло на 2558. Новые случаи заражения коронавирусом за сутки подтверждены в 62 регионах России.
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Коронавирус в России на 11 апреля: 1667 новых случаев заражения и 12 смертей
Волгодонская правда11 апреля в 04:50
1786 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в России за последние сутки
Shraibikus News10 апреля в 03:49
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
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Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан назвал глупым снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
АиФ Тверь вчера в 13:05
Общество
В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:45
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
РИА Новости вчера в 15:16
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Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
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Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
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В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра
Неизвестные пытались поджечь здание Еврейского культурного центра в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Архангельской области.
ТАСС 03:27
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
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Lenta.ru 02:08
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Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
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Политика
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"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru вчера в 10:34
Космос
NASA разместит самый крупный в мире радиотелескоп на Луне
Машины и Механизмы 11 апреля в 09:00
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 04:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Здоровье
В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
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Общество
РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ
РЖД с 13 апреля приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны.
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Происшествия
В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
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Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет
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ТАСС Спорт 11 апреля в 11:07
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления
В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
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Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
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Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса
Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
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«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»
Ранее появилась информация, что Тоттенхэм готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
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