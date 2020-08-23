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ТАСС
ТАСС

В России за сутки зафиксировали 4 852 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 852, общее количество инфицированных достигло 956 749. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост восемь дней не превышает 0,5%.В источнике
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Афиша Daily

В России за сутки выявили 4 921 новых пациентов с COVID-19

Афиша Dailyвчера в 05:22
ТАСС

В России за сутки зафиксировали 4 852 случая заражения коронавирусом

ТАСС03:46
Инфорос

В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусной инфекцией

Инфоросвчера в 11:32
Махачкалинские известия

Дагестан покинул топ-20 регионов с наибольшим числом COVID-инфицированных

Махачкалинские известиявчера в 05:45
Медиазона

В России за последние сутки зафиксировали 4 852 случаев заражения коронавирусом

Медиазона03:53
REGNUM

В Самарской области за сутки выявили 44 случая заражения коронавирусом

REGNUM21 августа в 07:02
Ёлдаш

В Дагестане за сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом

Ёлдаш20 августа в 04:24

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
4

Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
3

В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
РИА Новости06:42