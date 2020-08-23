В России за сутки зафиксировали 4 852 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 852, общее количество инфицированных достигло 956 749. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост восемь дней не превышает 0,5%.В источнике
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