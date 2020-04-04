Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России выявлено 582 новых случая коронавируса

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки увеличилось на 582 и достигло 4731 человека. Об этом в субботу, 4 апреля, говорится в сообщении оперативного штаба. Случаи инфицирования новым типом коронавируса зарегистрированы в 78 регионах страны.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 582 человек

Комсомольская правда04:31

Статистика по коронавирусу в России и мире на 4 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс04:30

В России выявлено 582 новых случая коронавируса

Известия04:19

За сутки коронавирусную инфекцию нашли еще у 15 жителей Петербурга

Петербургский дневник04:18

4 апреля: в России зафиксировано 582 новых случая коронавируса, 9 человек умерли

Весьма04:17

Почти 600 новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки

Телеканал 360°04:16

В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса

Взгляд.ру04:20
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Общество

В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции

Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Газета.Ru 04:23
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 04:31
Политика

Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Взгляд.ру 00:28
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня вчера в 04:04
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.
Известия 03:37
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Общество

Кабмин выделит средства на помощь оставшимся за рубежом россиянам

Правительство РФ выделит средства для помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса.
RT на русском 04:17
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус

2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 04:51
Общество

Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
News.ru 05:23
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 02 апреля в 03:59
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
Происшествия

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Газета.Ru 05:09
Общество

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU 02 апреля в 12:14
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Общество

В США установлен рекорд по безработице

За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
МонаВиста вчера в 08:08
Общество

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
РИА Новости 05:09
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