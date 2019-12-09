Коронавирус
RZN.infoВ России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 5 642 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.
REGNUM 03:51
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек
По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:53
Наука
Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 06:14
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество
309 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Тульской области
Отмечается, что из данного числа 1935 пациентов (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни В Тульской области за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения COVID-19.
Молодой коммунар вчера в 03:38
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
В Турции отложат введение ЗРС С-400 в эксплуатацию
Власти Турции решили отложить введение в эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на ряд СМИ.
Моя Москва.онлайн 02:52
Гаджеты
Игровая мышь Logitech G203 Lightsync: RGB-подсветка и датчик на 8000 DPI
Бренд Logitech G, принадлежащий компании Logitech, анонсировал мышь G203 Lightsync игрового уровня, которая будет предлагаться в чёрном и белом вариантах цветового исполнения.
3DNews 05:02
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Здоровье
Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, вызванный повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму, заявили в клинике.
Lenta.ru вчера в 16:13
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Транспорт
Московское метро перестало продавать разовые билеты
В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку.
Московский Комсомолец 04:29
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Здоровье
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».
Lenta.ru 03:46
Происшествия
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Общество
Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице
Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
Что рассказал следствию известный защитник Александр Вершинин
Перезвонив господину Добрынину уже из Сыктывкара, адвокат Вершинин узнал, что в случае передачи денег из оперативных материалов, которые уйдут в следственные органы, исчезнут все показания с упоминанием Христофорова.
Коммерсантъ 03:02
Общество
Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика восстановится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через месяц мировая экономика вернется к нормальному состоянию, несмотря на пандемию Covid-19.
Mockva.ru 04:56
Общество
ВОЗ предупредила об опасности снятия ограничений из-за коронавируса
Директор ВОЗ добавил, что из-за необоснованной отмены различных антивирусных ограничений вероятны новые вспышки инфекции.
Телеканал 360° 02:38
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Финансы
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти
Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49