В России за сутки выявили 5 642 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

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