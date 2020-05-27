Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки зафиксировали 8371 случай коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждён 8371 случай коронавируса. В сообщении говорится, что общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 возросло до 379 051.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России зафиксировали 8 371 случай коронавируса за сутки

iReactor03:42

В России за сутки зафиксировали 8371 случай коронавируса

RT на русском03:36

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

Афиша Daily03:45

В России зарегистрировали 8 371 новый случай заражения COVID-19

Аргументы недели03:42

В России за минувшие сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса

Известиявчера в 03:35

В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости26 мая в 03:56

В России за сутки выявлено 8,9 тысяч новых случаев Covid-19

Интерфакс25 мая в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
2,8K
Политика

Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
61
Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество

«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

URA.Ru вчера в 06:51
3
Наука

Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут

Яркий солнечный свет обладает разрушительными свойствами для вирусных частиц SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие болезни COVID-19.
NewInform 04:52
Политика

На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской

Lenta.ru вчера в 06:41
257
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
3,4K
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
43
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
91
Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
48
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына

В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
Bimru.ru 01:48
Общество

В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:43
468
Политика

Аккаунт главы ДНР в Twitter взломали

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.
Взгляд.ру вчера в 21:50
1
Кино

СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе

По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины.
РБК 03:45
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Авто

Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России

Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 26 мая в 05:18
319
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
6,8K
Происшествия

Начался суд над липецкой чиновницей из-за взятки

Сегодня в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение дела о взятничестве в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко.
ГТРК Липецк 04:34
Общество

Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны

Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД — переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы вчера в 19:08
2
Политика

Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
5
Игры

В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%

В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета вчера в 10:46
Общество

Детский омбудсмен предложила расширить выплаты на детей до 17 лет

Расширить президентское поручение по выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет на детей в возрасте 16 и 17 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, 27 мая в интервью «РИА Новости».
ИА Красная Весна вчера в 08:13
362
Общество

Очевидцы: Утром на проходной Кировского завода выстроилась очередь

Сегодня утром на проходной Кировского завода выстроилась огромная очередь.
Телеканал Санкт-Петербург 03:29
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
7
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
1,1K
ещё по теме
Главное