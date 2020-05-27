По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждён 8371 случай коронавируса. В сообщении говорится, что общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 возросло до 379 051.

В России за сутки зафиксировали 8371 случай коронавируса

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