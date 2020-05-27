Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки зафиксировали 8371 случай коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждён 8371 случай коронавируса. В сообщении говорится, что общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 возросло до 379 051.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Политика
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям
Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей
URA.Ru вчера в 06:51
Наука
Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут
Яркий солнечный свет обладает разрушительными свойствами для вирусных частиц SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие болезни COVID-19.
NewInform 04:52
Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Lenta.ru вчера в 06:41
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына
В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
Bimru.ru 01:48
Общество
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:43
Политика
Аккаунт главы ДНР в Twitter взломали
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.
Взгляд.ру вчера в 21:50
Кино
СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе
По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины.
РБК 03:45
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России
Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 26 мая в 05:18
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Происшествия
Начался суд над липецкой чиновницей из-за взятки
Сегодня в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение дела о взятничестве в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко.
ГТРК Липецк 04:34
Общество
Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны
Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД — переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы вчера в 19:08
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Игры
В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%
В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета вчера в 10:46
Общество
Детский омбудсмен предложила расширить выплаты на детей до 17 лет
Расширить президентское поручение по выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет на детей в возрасте 16 и 17 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, 27 мая в интервью «РИА Новости».
ИА Красная Весна вчера в 08:13
Общество
Очевидцы: Утром на проходной Кировского завода выстроилась очередь
Сегодня утром на проходной Кировского завода выстроилась огромная очередь.
Телеканал Санкт-Петербург 03:29
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33