Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Футбол
Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку
«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Общество
Пенсионер из Владивостока, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку
Виктор Королев с 1 мая объявил голодовку в следственном изоляторе "Лефортово" в связи с тем, что следствие в течение нескольких месяцев не реагирует на его многократные обращения о проведении служебной проверки в отношении оперативников.
Владивосток-Новости 03:54
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Происшествия
В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами
Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
Общество
Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски
Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
News.ru 05:25
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Армия и оружие
На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота
Военное дело 03:30
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
К парадам Победы в России привлекут 64 тысячи человек, в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
РИА Новости 05:25
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Здоровье
В Саратовской области увеличат количество тестирований на коронавирус
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что в регионе увеличивается количество тестов на коронавирус.
Регион 64 вчера в 13:21
Общество
«Меня колбасит»: Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Народный артист России Евгений Миронов оценил видеоролик-пародию Максима Галкина, в котором юморист высмеял решение мэра Собянина о прогулочном режиме в столице.
News.ru 05:26
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Общество
В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
Общество
В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать
В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Здоровье
Еще 95 человек заразились коронавирусом в Саратовской области
На 2 июня в Саратовской области у 3269 человек подтверждено заражение COVID-19, Выздоровели 1288 человек, включая пациентов за сутки.
Kursk.com 03:38
Политика
Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России
Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39