Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса

В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса

RT на русском03:36

В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки

РБК30 мая в 04:29

Москва остается лидером по количеству зараженных коронавирусом

Профиль30 мая в 03:44

Названа доля новых пациентов с коронавирусом младше 65 лет

Rambler News Service30 мая в 04:46

В России за сутки зафиксировано 8 952 случая заражения коронавирусом

Говорит Москва30 мая в 03:42

В России за сутки выявлено 8952 случая заболевания коронавирусом

Московский Комсомолец30 мая в 03:41

За сутки в России выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

Дождь30 мая в 03:37
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
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Футбол

Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку

«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Общество

Пенсионер из Владивостока, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку

Виктор Королев с 1 мая объявил голодовку в следственном изоляторе "Лефортово" в связи с тем, что следствие в течение нескольких месяцев не реагирует на его многократные обращения о проведении служебной проверки в отношении оперативников.
Владивосток-Новости 03:54
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Происшествия

В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами

Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
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Общество

Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски

Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
News.ru 05:25
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
2
Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Известия 02:33
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг

Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
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Армия и оружие

На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота

Военное дело 03:30
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Политика

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

К парадам Победы в России привлекут 64 тысячи человек, в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
РИА Новости 05:25
Гаджеты

В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
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Здоровье

В Саратовской области увеличат количество тестирований на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что в регионе увеличивается количество тестов на коронавирус.
Регион 64 вчера в 13:21
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Общество

«Меня колбасит»: Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Народный артист России Евгений Миронов оценил видеоролик-пародию Максима Галкина, в котором юморист высмеял решение мэра Собянина о прогулочном режиме в столице.
News.ru 05:26
1
Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
20
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Общество

В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
17
Общество

В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать

В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com вчера в 07:46
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru 31 мая в 08:21
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Здоровье

Еще 95 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

На 2 июня в Саратовской области у 3269 человек подтверждено заражение COVID-19, Выздоровели 1288 человек, включая пациентов за сутки.
Kursk.com 03:38
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Политика

Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России

Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
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