В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса

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