Коронавирус
ИзвестияВ России за сутки выявлено 9035 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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В России за сутки зафиксировано почти 9 тысяч новых случаев коронавируса
ИА Красная Весна30 мая в 04:10
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Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
RT на русском 31 мая в 21:56
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Происшествия
В Мурманской области рухнул мост
Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
ИА Красная Весна вчера в 12:32
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.
РБК 05:01
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Сотрудники Facebook объявили «виртуальную забастовку»
Десятки сотрудников американской компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив ее главу Марка Цукерберга в бездействии относительно публикаций президента США Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в стране.
Известия 03:25
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
Финансы
Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета вчера в 16:39
Общество
Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38
Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 августа задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
Интерфакс 06:36
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной намекнул на семейный кризис в печальных стихах
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал грустные стихи в соцсетях, поклонники уверены что пара находится на грани развода.
ФАН вчера в 20:05
Автоспорт
«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020
Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.
REGNUM 06:31
Футбол
Черчесов заявил, что сборная России может сыграть восемь матчей осенью
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что команда может провести восемь матчей в ходе осенних сборов.
Нева Спорт 05:12
Шоу-бизнес
Солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов стал таксистом
На доходы таксиста Богомазов может позволить себе и своей подросшей семье еду и подгузники.
Российская газета 04:44
Общество
Совфед одобрил закон об удвоении детских пособий
Ранее Владимир Путин предложил вдвое увеличить минимальное пособие на детей.
Говорит Москва 04:24
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Общество
В России утверждён план внедрения раздельного сбора отходов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко, отметив, что масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности.
REGNUM 04:23
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Гаджеты
Продажи смартфонов в мире упали на 20%
Продажи смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно отчету исследовательской компании Gartner, сообщает 1 июня TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 09:24
Политика
В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7
Все модальности и нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к саммиту G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:25
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05