За прошедшие сутки в России зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В России за сутки выявлено 9035 новых случаев коронавируса

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