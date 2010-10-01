8 тысяч 952 случая заболевания COVID-19 выявили в России за сутки, из них 2367 – в Москве и 735 – в Подмосковье, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В России за сутки зафиксировали 8952 случая заболевания коронавирусом

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