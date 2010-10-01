Общество
Радио 1В России за сутки зафиксировали 8952 случая заболевания коронавирусом
8 тысяч 952 случая заболевания COVID-19 выявили в России за сутки, из них 2367 – в Москве и 735 – в Подмосковье, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Политика
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном.
РИА Новости 06:50
Наука
Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов
Слабые электрические поля генерируются благодаря влаге, то есть никакого источника питания не нужно.
Сайт интересных новостей вчера в 16:42
Гаджеты
Microsoft, Valve и HP представили собственный VR-шлем
Компании Microsoft, HP и Valve представили новую совместную разработку — шлем виртуальной реальность Reverb G2.
Чемпионат вчера в 09:04
Политика
Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия
Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".
Украина.ру вчера в 08:00
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
RT на русском 04:19
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт вчера в 02:35
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Армия и оружие
США хотят отправить своих военных в Тунис из-за России
Глава африканского командования Стивен Таунсенд отметил, что Россия и «дальше раздувает пламя ливийского конфликта», поэтому региональная безопасность в Северной Африке вызывает «повышенную озабоченность».
RuNews24.ru 07:11
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Общество
Власти Москвы обнародовали карту прогулок
В Москве официально опубликована интерактивная карта для прогулок, по которой можно выходить из дома после 1 июня даже без пропуска.
Российская газета 28 мая в 10:55
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 04:10
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 12:17
Хоккей
Жена Малкина рассказала о патриотизме и американском гражданстве мужа
Жена российского хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о его отношении к родине и травле, которая возникла после того, как стало известно о его американском гражданстве.
Российская газета 05:23
Политика
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Происшествия
В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой
Пять человек получили огнестрельные ранения после конфликта в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, задержаны двое стрелявших, сообщает региональное МВД.
РИА Новости 06:55