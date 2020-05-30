На 30 мая в России зарегистрировано 396 575 случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки выявлено 8 952 заболевших. Выздоровело 167 469 человек, умерло 4 555 человек.

В России за сутки выявлено 8 952 заболевших коронавирусом

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