Общество
Радио 1В России за сутки зафиксировали 8952 случая заболевания коронавирусом
8 тысяч 952 случая заболевания COVID-19 выявили в России за сутки, из них 2367 – в Москве и 735 – в Подмосковье, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения
Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
Woman.ru вчера в 03:31
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
ТАСС вчера в 14:25
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:34
Происшествия
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
Кино
Фильм «Соник в кино» получит сиквел
Discover24 вчера в 05:39
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Политика
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
Футбол
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 09:50
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Политика
США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию
Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Общество
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
Культура
Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса
Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 10:03
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Политика
Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости 05:14
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29