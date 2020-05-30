Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса
В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования увеличилось до 414 878.
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Статистика по коронавирусу в России: за последние сутки выявлено 8572 случая
Общественная служба новостей29 мая в 03:38
За последние сутки в России зафиксировали почти 9000 новых случаев COVID-19
Online47.ru30 мая в 03:53
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
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РИА Новости вчера в 07:34
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Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
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Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
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NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Peterburg2.ru вчера в 09:52
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В Москве открылись непродовольственные магазины
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Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке
В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
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Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
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Российская газета вчера в 07:34
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Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
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В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно.
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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
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VSE42.RU 05:28
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Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Vprognoze.ru вчера в 13:59
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Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
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