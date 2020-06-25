За сутки из больниц выписаны 5735 человек. Всего в стране выявлено 634 тысяч 437 случаев инфицирования COVID-19.

В России за сутки зафиксирован 6791 случай заражения коронавирусом

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