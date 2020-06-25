Коронавирус
Говорит МоскваВ России за сутки зафиксирован 6791 случай заражения коронавирусом
За сутки из больниц выписаны 5735 человек. Всего в стране выявлено 634 тысяч 437 случаев инфицирования COVID-19.
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Шоу-бизнес
Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Газета.Ru 11:21
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Происшествия
СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске
Следователи разыскивают неизвестных похитителей, которые на одной из улиц Новосибирска запихали мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, сообщает областное СУСК.
РИА Новости 08:58
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие
Создатели «Солнцепека» рассказали, зачем перенесли боевую систему на колеса
Разработчик новой боевой системы рассказал, зачем она была создана.
ИА Красная Весна 09:40
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Геймдизайнер показал новые фотографии с намёками на продолжение Прошло почти 8 месяцев с момента выхода Death Stranding на PlayStation 4 и игра через несколько недель появится на PC.
Городской портал Новый Нижний 11:00
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46
Футбол
Олег Саленко провел лучший матч в карьере и вписал себя в историю ЧМ
Спорт-Экспресс 02:17
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
Как сообщает ToDay News Ufa, в США заразилось коронавирусом уже более 2,47 человек.
ToDay News Ufa 08:12
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.
Lenta.ru 10:42
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов забил гол в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Профиль вчера в 13:41
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
Происшествия
Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго
В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
РБК 09:56
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Наука
Коронавирус может привести к инсультам и деменции
Коронавирусная инфекция, перенесенная в тяжелой форме, может вызвать поражения головного мозга.
Народные новости вчера в 19:17
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
Общество
В Сербии отмечают годовщину битвы на Косовом поле
Pravda.Ru 11:17
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Здоровье
15 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Братске за сутки
По данным на 28 июня, в Братске зарегистрировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Иркутск Сегодня 10:16