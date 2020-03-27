Коронавирус
Lenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб. Так, в российский столице зафиксировано 157 новых случаев заражения.
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Происшествия
Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом
Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Авто
Nissan привезет в Россию кроссовер Datsun Magnite
Nissan привезет в Россию небольшой паркетник Datsun Magnite, который окажется компактнее и бюджетнее весьма популярного Juke.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Политика
Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции
Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Общество
Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю
Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
Общество
На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Здоровье
Как будут работать медучреждения Алтайского края на недельных выходных
На следующей неделе, которая внепланово объявлена президентом страны выходной для сдерживания распространения коронавируса, медицинские учреждения Алтайского края будут оказывать больным только экстренную и неотложную помощь.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Энергетика
Представитель Минэнерго назвал справедливую цену на нефть
На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов.
Общество
Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе
Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации для сидящих дома
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Происшествия
«Северсталь» зафиксировала первый случай заражения коронавирусом
Компания «Северсталь» сообщила о первом случае заболевания коронавируса среди персонала.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса
В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.
Происшествия
В Ярославской области подтверждён второй случай коронавируса
Ярославль, 27 марта 2020, 11:26 — REGNUM В Ярославской области подтвержден еще один диагноз коронавируса.
Игры
Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Политика
Украина обратилась к крымчанам из-за коронавируса
Киев призвал крымчан придерживаться правил гигиены и дезинфекции: по возможности оставаться дома и работать дистанционно, воздержаться от поездок и посещения многолюдных мест, при первых симптомах болезни самоизолироваться и обратиться к врачу.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.