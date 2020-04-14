За последние сутки в России зафиксировано 2774 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных достигло 21 102.

В России за сутки зафиксировано 2774 случая заражения коронавирусом

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