Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России за сутки зафиксировано 2774 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 2774 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных достигло 21 102.
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В Ярославской области зафиксировано 12 новых случаев корнавируса

Городские новости (г. Ярославль)вчера в 03:34

В России за сутки зафиксировано 2774 случая заражения коронавирусом

Известия14 апреля в 04:53

В России за сутки зафиксировали 2774 случаев заражения коронавирусом

Sputnik Таджикистан14 апреля в 03:44

В соседних с Ярославской областью регионах зафиксировали 33 случая коронавируса за сутки

Ярновости14 апреля в 03:49
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
1,8K
Общество

В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
9
Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
1,7K
Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
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Политика

Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся

Lenta.ru 03:23
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
4,8K
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1K
Происшествия

На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

РИА Новости 06:41
3
Экономика

Холдинг RBI построит новый ЖК рядом с Московским вокзалом Петербурга

На Миргородской улице холдинг построит жилой дом, а на Киевской улице — отель.
Карповка 07:07
9
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
3,3K
Общество

За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус

По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
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Футбол

Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма

Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с «Чемпионатом» слова бывшего хавбека московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева о территориальной принадлежности Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:39
Общество

В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
13
Общество

Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России

Капитал страны вчера в 12:51
1,4K
Футбол

Андрей Канчельскис признан лучшим российским легионером в истории АПЛ

Сотрудники телеканала beIN Sports представили пятерку лучших российских футболистов, выступавших в чемпионате Англии.
NewInform вчера в 08:58
1
Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
3
Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
7
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Армия и оружие

В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35

Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
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Экономика

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
48
Общество

Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»

Евразия Daily 00:51
30
Армия и оружие

Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка»

Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".
Вести.Ru 05:08
1
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
44
Футбол

Погба рассказал, как Фергюсон разбил ему сердце

Спорт-Экспресс 06:55
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