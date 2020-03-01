Коронавирус

Город55.руГород55.руЗа сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Заболевших выявили в 24 регионах страны. Больше всего заболевших — 387 — нашли в Москве. Еще 48 случаев зарегистрировали в Санкт-Петербурге, по девять — в Дагестане и Свердловской области.
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В России рекордно выросло число заболевших коронавирусом

URA.Ru05:35

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Интерфакс05:05

В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек, всего — 2337

Коммерсантъ05:21

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru05:06

Названы регионы с новыми случаями коронавируса

РИА Новости06:26

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград.Ru05:00

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Российская газета05:00
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Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Народные новости 02:43
Общество

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Медиазона 08:02
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова усердно качает попку

24-летняя модель Анастасия Решетова опубликовала видео, на котором показала, как качает ягодицы. Не так давно Настя впервые стала мамой.
Paparazzi.ru вчера в 11:54
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Гаджеты

Apple может анонсировать антикризисный iPhone 9 уже сегодня

Live24 05:53
Общество

Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Российская газета 02:34
Общество

Лукашенко рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Белоруссии

Пик заболеваемости коронавирусом нового типа наблюдается в Белоруссии в настоящее время, заявил президент страны Александр Лукашенко в беседе с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.
Rambler News Service 05:53
Автоспорт

ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru 09:00
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт вчера в 07:02
Экономика

Экономика Воронежской области от коронавируса потеряет 10 млрд

Ограничительные меры, введенные в Воронежской области из-за карантина, нанесут ущерб экономике региона в размере примерно 10 млрд руб. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.
Обозреватель Врн 08:58
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Вечерний Челябинск 05:24
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Кино

Студия «Базелевс» Бекмамбетова запускает проект, посвященный карантину

Москва, 31 марта 2020, 15:24 — REGNUM Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запустила конкурс идей для серии короткометражных фильмов о событиях в мире, происходящих в период пандемии коронавируса и вынужденного карантина.
REGNUM 08:24
Здоровье

В Пермском крае может появиться первый случай коронавируса вне Перми

Случай в Чайковском может стать первым, выявленным вне краевой столицы.
ИА Красная Весна 09:02
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Путешествия

Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением

Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.
РБК 10:00
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 08:45
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 29 марта в 16:48
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 29 марта в 13:55
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
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