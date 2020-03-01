Коронавирус
Город55.руЗа сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом
Заболевших выявили в 24 регионах страны. Больше всего заболевших — 387 — нашли в Москве. Еще 48 случаев зарегистрировали в Санкт-Петербурге, по девять — в Дагестане и Свердловской области.
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Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Общество
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова усердно качает попку
24-летняя модель Анастасия Решетова опубликовала видео, на котором показала, как качает ягодицы. Не так давно Настя впервые стала мамой.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Общество
Лукашенко рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Белоруссии
Пик заболеваемости коронавирусом нового типа наблюдается в Белоруссии в настоящее время, заявил президент страны Александр Лукашенко в беседе с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.
Автоспорт
ФИА запретила систему DAS с 2021 года
С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Экономика
Экономика Воронежской области от коронавируса потеряет 10 млрд
Ограничительные меры, введенные в Воронежской области из-за карантина, нанесут ущерб экономике региона в размере примерно 10 млрд руб. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.
Энергетика
Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня
Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Кино
Студия «Базелевс» Бекмамбетова запускает проект, посвященный карантину
Москва, 31 марта 2020, 15:24 — REGNUM Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запустила конкурс идей для серии короткометражных фильмов о событиях в мире, происходящих в период пандемии коронавируса и вынужденного карантина.
Здоровье
В Пермском крае может появиться первый случай коронавируса вне Перми
Случай в Чайковском может стать первым, выявленным вне краевой столицы.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Путешествия
Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением
Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.