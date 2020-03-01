Заболевших выявили в 24 регионах страны. Больше всего заболевших — 387 — нашли в Москве. Еще 48 случаев зарегистрировали в Санкт-Петербурге, по девять — в Дагестане и Свердловской области.

За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

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