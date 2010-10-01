За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь смертей в четырех регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

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Политика Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.

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