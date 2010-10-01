Общество
Телеканал RTVIВ России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь смертей в четырех регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.
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За сутки в России выявили 302 случая коронавируса. Один пациент скончался
FreeNews-Volgaвчера в 06:00
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Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Спорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
В Самарской области вводится режим полной самоизоляции
В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Общество
В России приостановят регистрацию браков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.
Общество
В Госдуме предложили ограничить трафик иностранных ресурсов
В России могут временно обязать интернет-провайдеров давать приоритет трафику отечественных сервисов в случае перегрузки сети.
Общество
Второй пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Политика
Испытатель рассказал о преимуществах нового ракетоносца Ту-160М
Результатом проведенных работ стало значительное увеличение общей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
За сутки в России заразились коронавирусом 500 человек
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью, общее число людей с коронавирусом в России достигло 2337 человек в 73 регионах, 17 человек умерли.
Общество
Куйвашев ввел в Свердловской области режим тотальной самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции и не покидать своих домов.
Политика
Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
Общество
В Правительстве назвали сумму штрафов за нарушение карантина
При первом нарушении оштрафовать могут на сумму от 15 до 40 тысяч. Для юридических лиц штрафы ещё выше.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Политика
Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Киберспорт
Беларусь подала заявку на проведение The International 2021
Белорусская федерация киберспорта отправила заявку на проведение The International 2021 по Dota 2. Инициативу о проведении турнира в Минске уже поддержало Министерство спорта и туризма Беларуси.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране
Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.