Общество
МоссоветВ России за сутки зафиксировано 5642 случая заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5642 случая заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах.
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За сутки в Башкирии зафиксировано 45 новых случаев заболевания covid-19
Московский Комсомолец19 апреля в 13:25
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Экономика
Авиакомпании РФ могут остаться без отсрочки по уплате налогов
Согласно действующей редакции правил, компании могут претендовать на отсрочку по налогам на четыре месяца, если их выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году.
Интерфакс 03:38
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Политика
В Кремле не видели петицию «Матерей Беслана»
В Кремле пока не видели петицию организации «Матери Беслана» относительно переноса Дня окончания Второй Мировой войны.
Росбалт 06:19
Общество
Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете
Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 24 долларов за баррель
Впервые с 30 марта стоимость американской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель.
Экономика сегодня 03:33
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
Во Владимире больной коронавирусом принудительно отправлен в больницу
Фрунзенский суд города Владимира решил принудительно поместить ответчика в «Городскую больницу № 6 г. Владимира» сроком на 14 дней при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медицинским учреждением отрицательного анализа.
Томикс Владимирская газета 05:20
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Общество
В Мордовии больше десяти человек заразились коронавирусом на похоронах
Сразу несколько случаев заражения коронавирусом зафиксировано в одном из сел Ардатовского района Мордовии, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 06:23
Армия и оружие
Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»
Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Футбол
«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь
Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины запретить покупателям самим взвешивать продукты
Роспотребнадзор призвал магазины и супермаркеты запретить покупателям самим взвешивать продукты.
Газета.Ru 06:20
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке
Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Здоровье
В Свердловской области подтвердились 84 случая коронавируса
В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились еще 84 случая коронавируса COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:00
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 19 апреля в 09:25
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Общество
Генпрокуратура РФ выявила новый вид мошенничества с коронавирусом
Генпрокуратура России выявила популярный вид мошеннической деятельности, который связан с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции.
NewInform 04:47
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
REGNUM 00:13
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Популярная механика 00:56
Общество
Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса
Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10