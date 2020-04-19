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В России за сутки зафиксировано 5642 случая заражения коронавирусом
Evo-rus.com
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Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5642 случая заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах.В источнике
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В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса

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