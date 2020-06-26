Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России за сутки зафиксировано 6 852 случая заражения коронавирусом

За сутки из больниц выписаны 9 200 человек. Всего в стране выявлено 627 646 случаев инфицирования COVID-19.
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За сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса

Life.ru03:59

В России за сутки — 7 113 случаев коронавируса

Спорт-Экспресс25 июня в 03:30

В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса

RT на русском03:46

За сутки в России зарегистрировали 6800 новых случаев коронавируса

Известиявчера в 03:46

В России выявили 7113 новых случаев коронавируса

Вечерние Ведомости25 июня в 03:35

В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы25 июня в 03:31

В России за сутки зафиксировали 6852 случая выявления коронавируса

Rambler News Service03:55
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Происшествия

Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

РИА Новости 09:53
2,1K
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
16
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
893
Политика

Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом

Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
1
Авто

АвтоВАЗ не справляется с выпуском Lada Xray

Месяц назад в Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера машины семейства Lada Xray из-за падающего спроса.
SpeedMe 04:05
4
Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com вчера в 07:29
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
191
Общество

Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
РИА Новости 07:04
426
Технологии

Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 03:04
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Здоровье

Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию

Мясников отметил, что если регулярно употреблять лекарства от изжоги, то это может привести к замедлению всасывания магния.
Evo-rus.com вчера в 09:36
67
Шоу-бизнес

Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете.
Пятый канал 25 июня в 13:13
336
Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
51
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
500
Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
302
Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
77
Путешествия

Российский союз туриндустрии: Турцию откроют к концу июля

Первыми будут открыты страны СНГ. Об этом сообщил вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
Народные новости вчера в 05:36
6
Шоу-бизнес

На Марата Башарова подала в суд бывшая жена

РЕН ТВ 08:53
1
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
364
Интернет

В новой версии Opera появился встроенный Twitter

Благодаря новой возможности в браузере Opera теперь пользователи социальной сети Twitter смогут получать прямой доступ к своей ленте, функциям поиска и личным сообщениям.
Vevby.ru 24 июня в 17:40
Космос

Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над США

Недавно VSS Unity успешно прошел испытания над Нью-Мексико.
Газета DAILY вчера в 14:42
2
Экономика

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 25 июня в 13:49
13
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
595
Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
1
Происшествия

Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе

Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу.
ТАСС 08:33
22
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
386
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
14
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
905
Экономика

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
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