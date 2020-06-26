Коронавирус
Говорит МоскваВ России за сутки зафиксировано 6 852 случая заражения коронавирусом
За сутки из больниц выписаны 9 200 человек. Всего в стране выявлено 627 646 случаев инфицирования COVID-19.
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Происшествия
Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Политика
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
Авто
АвтоВАЗ не справляется с выпуском Lada Xray
Месяц назад в Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера машины семейства Lada Xray из-за падающего спроса.
SpeedMe 04:05
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com вчера в 07:29
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Общество
Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса
Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
РИА Новости 07:04
Технологии
Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 03:04
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию
Мясников отметил, что если регулярно употреблять лекарства от изжоги, то это может привести к замедлению всасывания магния.
Evo-rus.com вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете.
Пятый канал 25 июня в 13:13
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Путешествия
Российский союз туриндустрии: Турцию откроют к концу июля
Первыми будут открыты страны СНГ. Об этом сообщил вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
Народные новости вчера в 05:36
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Интернет
В новой версии Opera появился встроенный Twitter
Благодаря новой возможности в браузере Opera теперь пользователи социальной сети Twitter смогут получать прямой доступ к своей ленте, функциям поиска и личным сообщениям.
Vevby.ru 24 июня в 17:40
Космос
Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над США
Недавно VSS Unity успешно прошел испытания над Нью-Мексико.
Газета DAILY вчера в 14:42
Экономика
Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 25 июня в 13:49
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Футбол
Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
Газета.Ru 08:02
Происшествия
Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе
Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу.
ТАСС 08:33
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56