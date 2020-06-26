За сутки из больниц выписаны 9 200 человек. Всего в стране выявлено 627 646 случаев инфицирования COVID-19.

В России за сутки зафиксировано 6 852 случая заражения коронавирусом

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 893

Политика Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу. 1

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Общество Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории. 426

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Происшествия Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.

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