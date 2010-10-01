За сутки из больниц выписали 8 212 пациентов. Всего в стране выявлено 396 575 случаев инфицирования COVID-19.

В России за сутки зафиксировано 8 952 случая заражения коронавирусом

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