Коронавирус

ЯрNewsЯрNewsВ Ярославской области еще 115 человек заразилось коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 9 434 случаев коронавирусной инфекции, в том числе выявлено активно 3966 (42%) без клинических проявлений. Суточный прирост составил 2,9 процента. За последние 24 часа выписано 8111 человек, умерли 139 пациентов с COVID-19.
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За сутки в России выявлено 9 434 заболевших COVID-19 в 84 регионах

Стерлеград03:37

Число новых случаев коронавируса в России оказалось максимальным с начала недели

Forbes03:39

Медики выявили 9434 заболевших COVID-19 в России за последние сутки

News.ru03:38

9 434 случая коронавируса зафиксировано за сутки в России

БИЗНЕС Online04:05

В России подтверждено 9 434 новых случая COVID-19

Москва 2403:36

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 434 случая коронавирусной инфекции, из них 3 тыс. 190 - в Москве

Агентство Москва03:35

За сутки в Липецкой области выявили 65 случаев заболевания COVID-19

Most.tv03:32
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Происшествия

Захватчик банка в Москве задержан в результате штурма

Москва 24 08:15
1,6K
Наука

Ученые обнаружили «ген похудения»

ИнфоСМИ 08:46
28
Происшествия

Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
52
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
2,3K
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
1,6K
Общество

Тарзану предложили работу в такси после жалобы на безденежье

NewInform вчера в 21:00
28
Общество

В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
Интерфакс 05:55
89
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
457
Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
140
Политика

Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу подтвердил президент страны Дональд Трамп, 22 мая передает СNN.
ИА Красная Весна вчера в 03:08
2
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском 09:16
87
Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
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Футбол

У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус

У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома.
Известия 10:25
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru вчера в 21:43
78
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
1,4K
Политика

Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России

«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
21
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
53
Общество

В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
767
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
9
Общество

В России представили план по открытию ресторанов и кафе

Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
3
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
152
Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Известия 01:12
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Происшествия

Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
132
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Происшествия

Воронцов стал фигурантом еще одного дела

Вести.Ru 09:37
18
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
99
Космос

В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
55
Общество

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни

Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
13
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
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Армия и оружие

Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном

Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
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