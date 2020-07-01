Коронавирус

АБНАБНВ России COVID-19 за сутки заразились 6,7 тысяч человек

Всего в стране выявили 667 883 зараженных в 85 регионах. За весь период от COVID-19 умерли 9 859 человек, за сутки- 176 человек. Больше всего случаев заражения в Москве – 659.
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Динамика коронавируса на 3 июля

Блокнот.ру04:00

COVID-19 в России: 6 718 заболевших за сутки

Вести.Ru03:57

В России еще 6 718 человек заразились COVID-19

Город55.ру03:53

В России COVID-19 за сутки заразились 6,7 тысяч человек

АБН03:50

За сутки в России от COVID-19 умерло 216 человек

Индикатор01 июля в 04:36

В России за сутки заразились COVID-19 менее 7 тысяч человек

Компания01 июля в 03:44
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Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
32
Политика

ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
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Киберспорт

На новой карте Call of Duty: Modern Warfare нашли «крысиную» пасхалку

Игроки обнаружили на новой мультиплеерной карте Call of Duty: Modern Warfare под названием The Cheshire Park необычную пасхалку, связанную с крысами.
Игромания.ру 01 июля в 10:33
Футбол

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Фиорентине»

24-летний футболист может продолжить карьеру в "Фиорентине".
Вести.Ru 06:13
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com 01 июля в 07:46
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем.
Автоновости дня 06:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

Lenta.ru 03:55
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Армия и оружие

Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
ТАСС 01:06
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
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Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
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Экономика

Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия 05:22
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
122
Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
7,1K
Общество

Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы

В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса.
Lenta.ru 02:58
80
Армия и оружие

От минометного огня ВСУ поврежден водовод «Горловка-Дзержинск»

КП - Донецк 03:15
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Авто

Компания BMW обновит программное обеспечение своих автомобилей

Клиенты баварской марки с 1 июля могут приобрести автомобили BMW, оборудованные мультимедийной системой с возможностью обновления «по воздуху».
SpeedMe 04:35
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Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
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Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
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Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
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Общество

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае

В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности, соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Новая Кубань 03:34
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Политика

Депутаты Германии объединились против США из-за «Северного потока-2»

Немецкие депутаты Тимон Греммельс и Маркус Тёнс заявили, что США могут ужесточить санкции против российского газопровода.
Pravda.Ru вчера в 12:18
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Армия и оружие

В России разработают новый пулемет на базе РПК-16

В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.
Российская газета вчера в 04:23
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