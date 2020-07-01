Всего в стране выявили 667 883 зараженных в 85 регионах. За весь период от COVID-19 умерли 9 859 человек, за сутки- 176 человек. Больше всего случаев заражения в Москве – 659.

В России COVID-19 за сутки заразились 6,7 тысяч человек

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