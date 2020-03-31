За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом

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