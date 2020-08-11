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Интерфакс
Интерфакс

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

За сутки в России скончались 130 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 494 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 897 599 случаев коронавирусной инфекции, 15 131 умерших и 703 175 выписанных. Ситуация в регионах В Москве во вторник зафиксированы 694 новых случая COVID-19 за сутки.В источнике
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РБК

В России впервые с 23 апреля выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19

РБК04:11
Коммерсантъ

В России за сутки выявили менее 5 тыс. заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:34
Lenta.ru

В России впервые за 110 дней выявили менее 5 тысяч новых случаев коронавируса

Lenta.ru03:41
Московский Комсомолец

В России зафиксировано менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки

Московский Комсомолец03:40
Комсомольская правда

В России выявили меньше 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, впервые с 23 апреля

Комсомольская правда03:38
Эхо Москвы

В России выявлено 4945 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы04:06
Интерфакс

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

Интерфакс03:32

Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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В Минске во время протестов погиб человек

Вчера стало известно еще об одном погибшем — это мужчина, который по версии официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой имел намерение бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правопорядка, однако оно сработало раньше и нанесло протестующему травмы, от которых он скончался.
Rusbankrot.ru00:28

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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Киевский суд перевел под домашний арест обвиняемую по делу об убийстве Шеремета

Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.
ТАСС09:11

Суд в Москве оштрафовал экс-сотрудника Генпрокуратуры на 150 тыс. руб. за нападение на полицейского

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к штрафу в размере 150 тыс. руб. бывшего заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова за нападение на полицейского на западе столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Агентство Москва08:58

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник06:20
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34