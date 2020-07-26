В России за сутки к 26 июля выявили 5765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. За все время наблюдений в России зафиксировали 812 485 случаев COVID-19.

В России за сутки зарегистрировано 5765 больных COVID-19

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