Коронавирус
ВедомостиВ России за сутки зарегистрировано 5765 больных COVID-19
В России за сутки к 26 июля выявили 5765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. За все время наблюдений в России зафиксировали 812 485 случаев COVID-19.
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Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
REGNUM вчера в 13:54
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 05:56
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве бочек с квасом на юге Петербурга
Продавец кваса получил травмы при взрыве бочек с напитком на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого, пишут очевидцы в соцсетях.
DP.RU 07:15
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина раскрыла способ похудеть на 30 килограммов
Российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:42
Политика
Санкции против России за подкуп талибов не попали в военный бюджет США
Новые санкции прошли мимо бюджета В одобренную сенатом версию оборонного бюджета США на 2021 финансовый год не вошли две поправки, предусматривавшие новые, очень жесткие санкции против России.
РБК 01:00
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
Ко всему прочему, в распоряжении пользователей появится улучшенный поиск. Он позволит отыскивать фотографии, видео, ссылки и прочий контент.
Evo-rus.com 02:31
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Наука
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 05:37
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Армия и оружие
Военные атташе более 30 стран посетили парад ВМФ в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург 07:36
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru вчера в 12:15
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
РИА Новости 07:02
Политика
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС вчера в 14:24
Футбол
«Может, Малком и подставился. Но защитник сыграл бездумно!» Орлов — о пенальти в ворота «Химок»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».
Спорт-Экспресс 07:37
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13