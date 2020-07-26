В России за сутки к 26 июля выявили 5765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. За все время наблюдений в России зафиксировали 812 485 случаев COVID-19.

В России за сутки зарегистрировано 5765 больных COVID-19

Финансы С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту.

Политика Санкции против России за подкуп талибов не попали в военный бюджет США Новые санкции прошли мимо бюджета В одобренную сенатом версию оборонного бюджета США на 2021 финансовый год не вошли две поправки, предусматривавшие новые, очень жесткие санкции против России. 1

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 580

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 2,7K

Наука Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19. 14

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 281

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 71

Здоровье На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля. 559

Политика Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми. 4

Футбол «Может, Малком и подставился. Но защитник сыграл бездумно!» Орлов — о пенальти в ворота «Химок» Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».