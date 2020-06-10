За последние сутки в России 11 709 человек выздоровели от коронавируса, за весь период – 242 397, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки от коронавируса выздоровели 11 709 человек

Происшествия Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе. 9

Происшествия В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.

Происшествия Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель фургона умер Водитель фургона, который пострадал во время ДТП с участием актера Михаила Ефремова, умер в больнице, сообщают источники ТАСС и Telegram-канала Baza. 47

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей. 5

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 3K

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 147

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,9K

Финансы Российские банки в мае получили мизерную прибыль Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).

Гаджеты Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности. 2

Политика Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора За постановление о назначении досрочных выборов на 13 сентября 2020 года проголосовали 17 из 19 депутатов парламента, сообщил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. 47

Здоровье В Пермском крае обнаружено рекордное число зараженных коронавирусом Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,28. В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердили у 93 человек. 6