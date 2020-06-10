Коронавирус
Rambler News ServiceВ России за сутки от коронавируса выздоровели 11 709 человек
За последние сутки в России 11 709 человек выздоровели от коронавируса, за весь период – 242 397, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Происшествия
Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель фургона умер
Водитель фургона, который пострадал во время ДТП с участием актера Михаила Ефремова, умер в больнице, сообщают источники ТАСС и Telegram-канала Baza.
Коммерсантъ вчера в 01:18
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Общество
В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся
В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Наука
Археологами назван год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Стволы лиственниц нашли во время раскопок в 2004—2008 годов в глинобитном основании крепости.
МедиаПоток вчера в 10:13
Общество
Прокуратура Рязанской области открыла «горячую линию» в преддверии голосования по поправкам в Конституцию
Прокуратура Рязанской области организовала "горячую линию" в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте ведомства.
Вид сбоку 02:58
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Происшествия
Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео
Четвертая Власть 01:16
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Собянин отменил пропускной режим, самоизоляцию и график прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, пропускную систему и график пропусков, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 08 июня в 14:32
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Финансы
Российские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 03:10
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
За постановление о назначении досрочных выборов на 13 сентября 2020 года проголосовали 17 из 19 депутатов парламента, сообщил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.
РИА Новости 03:52
Здоровье
В Пермском крае обнаружено рекордное число зараженных коронавирусом
Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,28. В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердили у 93 человек.
Новости Перми 03:55
Общество
Еще 37 новых случаев коронавируса выявлено в Калининграде за сутки
За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано 37 новых случаев коронавируса.
Каскад 08 июня в 03:37
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» выйдет в прокат в США
Газета.Ru 04:23
Здоровье
В Крыму скончалась женщина с коронавирусом
В Симферопольской городской больнице умерла женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Krym.News 04:23
Общество
В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II
Аргументы и Факты вчера в 09:25
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12