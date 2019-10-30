Экономика

БК55БК55В России за три года пенсии вырастут на 18%

Госдума уже приняла за этот период бюджет. Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что на следующие три года пенсии вырастут на 18%. Об этом проинформировали РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новостивчера в 06:44

Подробнее о событии

Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

РИА Новостивчера в 06:44

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

RT на русскомвчера в 06:31

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

Российская газетавчера в 06:41

Россиянам пообещали рост пенсий на 18%

URA.Ruвчера в 07:28

Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

Коммерсантъвчера в 08:13

Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

Московский Комсомолецвчера в 08:01

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов

Эхо Москвывчера в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Автоспорт

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Политика

Вице-губернатор Кубани объяснил смысл своих слов про «Единую Россию»

Вице-губернатор Андрей Алексеенко объяснил смысл своего высказывания про «Единую Россию».
АиФ Краснодар 07:59
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Политика

Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС

Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
РИА Новости 12:22
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердила информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 11:20
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 29 октября в 12:15
Общество

Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию

Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
ТАСС вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Авто

В Латвии построили внедорожник для Сатаны

Фирма Dartz кардинально доработала Hummer H2.
32CARS.ru 09:01
Происшествия

Вологжанин зарезал гостя во время застолья

По версии следствия, во вторник, 29 октября, у себя дома в селе Молочном хозяин жилья во время застолья поссорился с гостем, который по возрасту годился ему в сыновья, взял нож и зарезал его.
Вологда Регион вчера в 06:08
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Российская газета 04:24
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета вчера в 09:57
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
BFM.ru 13:07
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 01:34
Наука

Ученые назвали причину тяги к алкоголю

РИА Новости 09:42
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми

Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
ТАСС 08:35
Происшествия

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

Российская газета 11:08
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова считает себя плохой мамой

Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Bimru.ru 04:47
Здоровье

Путин посоветовал властям Калининградской области дарить медикам жильё

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым решение региональных проблем в области здравоохранения.
Life.ru 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное