Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

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Госдума уже приняла за этот период бюджет. Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что на следующие три года пенсии вырастут на 18%. Об этом проинформировали РИА Новости.

В России за три года пенсии вырастут на 18%

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