Экономика
БК55В России за три года пенсии вырастут на 18%
Госдума уже приняла за этот период бюджет. Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что на следующие три года пенсии вырастут на 18%. Об этом проинформировали РИА Новости.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новостивчера в 06:44
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Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
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