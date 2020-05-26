Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила показатель за этот же период в 2019 году, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

с чего всё началось

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

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