Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъВ России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
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Брюн заявил о росте смертности в России в сравнении с прошлым годом

Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила показатель за этот же период в 2019 году, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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