Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости". Первое воздушное судно совершало перелет из Санкт-Петербурга в Симферополь.
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с чего всё началось

Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, вылетевшего из Москвы в Омск

Неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320, который в четверг утром вылетел из Шереметьево в Омск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС02:13

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«Заминированный» самолет вылетел из Омска обратно в Москву

Город55.ру06:21

После проверки в Омске «заминированный» самолет вылетел обратно в Москву

Новый Омск05:57

Источник: сообщения о «минировании» трех самолетов в России не подтвердились

ТАСС05:02

«Заминированный» самолет из Москвы благополучно приземлился в Омске

РИА СуперОмск04:03

Самолет, летевший из Москвы в Омск, «заминировали»

РИА ОмскИнформ02:55

В России неизвестные «заминировали» сразу три самолета

РИА Новости04:27

В России «заминировали» четвертый за день пассажирский самолет

Интерфакс06:28
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Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Общество

Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:08
Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Lenta.ru 08:42
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Дождь 02:37
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Политика

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда 03 марта в 19:00
Политика

В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

Российская газета вчера в 19:25
Общество

Жительница США два года ухаживала за пластиковым цветком

Оказалось, женщина в течение двух лет ухаживала за цветком, не подозревая, что он пластиковый, передает "Газета.ру".
Москва 24 08:48
Экономика

На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов

За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.
Lenta.ru 08:43
Политика

Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.
Lenta.ru 08:35
Авто

Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
32CARS.ru вчера в 15:14
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Единоборства

Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым

РИА Новости 06:58
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Российская газета 06:27
Происшествия

Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК

Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
ТАСС 08:35
Игры

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Дни24 03 марта в 08:45
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке iPhone на замену

Компания Apple предупредила работников розничных магазинов Apple Store о нехватке отдельных деталей iPhone и смартфонов на замену.
News.ru 04:38
Игры

Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл забавную «пасхалку»

3DNews 08:21
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform 03:09
Общество

Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом

Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Газета.Ru 04:37
Футбол

Павлюченко: на месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о конфликте между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.
Чемпионат 07:07
Политика

В США запретили называть Пригожина «поваром Путина»

В постановлении Колумбийского окружного суда от 14 февраля 2020 года значится, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина как "повара Путина".
Pravda.Ru вчера в 12:03
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