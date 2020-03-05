Происшествия
Газета.RuВ России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости". Первое воздушное судно совершало перелет из Санкт-Петербурга в Симферополь.
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с чего всё началось
Неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320, который в четверг утром вылетел из Шереметьево в Омск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.ТАСС02:13
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Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Политика
Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Общество
Жительница США два года ухаживала за пластиковым цветком
Оказалось, женщина в течение двух лет ухаживала за цветком, не подозревая, что он пластиковый, передает "Газета.ру".
Экономика
На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов
За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.
Политика
Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией
Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Происшествия
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone на замену
Компания Apple предупредила работников розничных магазинов Apple Store о нехватке отдельных деталей iPhone и смартфонов на замену.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Футбол
Павлюченко: на месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о конфликте между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.
Политика
В США запретили называть Пригожина «поваром Путина»
В постановлении Колумбийского окружного суда от 14 февраля 2020 года значится, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина как "повара Путина".