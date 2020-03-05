Неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320, который в четверг утром вылетел из Шереметьево в Омск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

с чего всё началось

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости". Первое воздушное судно совершало перелет из Санкт-Петербурга в Симферополь.

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

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