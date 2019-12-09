Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России. В итоге болельщиков экстрадировали в Польшу и запретили въезд на территорию России в течение пяти лет.
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В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»

Чемпионат17:29

19 польских фанатов задержали в Калининграде в ноябре. Они приехали драться с болельщиками «Спартака»

Sports.ru16:09

Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака». Их экстрадировали из страны

Вести.Ru18:25

В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»

Спорт-Экспресс18:29

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Газета.Ru19:34

В Польше сообщили о предотвращении драки между фанатами «Легии» и московского «Спартака»

Матч ТВ19:04

Болельщики «Легии» приехали в Россию для драки с фанатами «Спартака». Побоище предотвратила полиция

Sport24.ru18:21
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Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета 14:14
Игры

Анонсирован симулятор Иисуса Христа

РЕН ТВ вчера в 07:08
Армия и оружие

Дистанционные снайперские винтовки могут появиться в России

Источник в оборонно-промышленном комплексе РФ рассказал РИА Новости, что планируется создание дистанционно управляемой снайперской винтовки.
Народные новости 19:44
Политика

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости вчера в 20:44
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Общество

Названы самые курящие и пьющие регионы России

Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Lenta.ru 19:40
Происшествия

Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ 03:30
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС 15:09
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Армия и оружие

ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
РИА Новости 13:03
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06 декабря в 06:14
Политика

На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
URA.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Вокруг ТВ 06:02
Общество

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Российская газета 17:00
Происшествия

Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске

В несколько учебных заведений Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва, проведена эвакуация.
RT на русском 19:10
Общество

Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП

Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
РИА Новости 17:27
Наука

В Китае родились гибриды обезьян и свиней

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль вчера в 00:24
Политика

В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:13
Футбол

Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Prognozist вчера в 13:20
Политика

Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Lenta.ru 18:00
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Политика

Представитель ФРГ заявила, что встреча «нормандской четверки» продлится три часа

На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 08:43
Политика

Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».
REGNUM 10:49
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 08:26
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
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