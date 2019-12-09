Общество
Газета.RuВ России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России. В итоге болельщиков экстрадировали в Польшу и запретили въезд на территорию России в течение пяти лет.
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В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»
Чемпионатвчера в 17:29
Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака». Их экстрадировали из страны
Вести.Ruвчера в 18:25
В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»
Спорт-Экспрессвчера в 18:29
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
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