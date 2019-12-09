Общество

Газета.RuГазета.RuВ России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России. В итоге болельщиков экстрадировали в Польшу и запретили въезд на территорию России в течение пяти лет.
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В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»

Чемпионатвчера в 17:29

19 польских фанатов задержали в Калининграде в ноябре. Они приехали драться с болельщиками «Спартака»

Sports.ruвчера в 16:09

Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака». Их экстрадировали из страны

Вести.Ruвчера в 18:25

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Sport24.ruвчера в 18:21

В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»

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В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Газета.Ruвчера в 19:34

В Польше сообщили о предотвращении драки между фанатами «Легии» и московского «Спартака»

Матч ТВвчера в 19:04
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