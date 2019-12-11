В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Им оказался 36-летний гражданин России.

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

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