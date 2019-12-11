Происшествия
Российская газетаВ Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Им оказался 36-летний гражданин России.
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Сотрудники ФСБ задержали экстремиста, планировавшего взорвать администрацию Мурманска
Мурманский вестник05:48
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