Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД. Это произошло 25 декабря прошлого года.

с чего всё началось

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ. Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, во Владивостоке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

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