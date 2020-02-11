Политика

REGNUMREGNUMВ России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Одного из самых колоритных представителей ополчения ДНР Бенеса Айо задержали в селе Яренск Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев. Задержанный ополченец широко известен в кругах активистов левых взглядов.
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Самого знаменитого ополченца ДНР «Черного Ленина» задержали в России

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Черного Ленина из ДНР задержали в России

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В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

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В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

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СМИ: В России задержали одного из самых известных ополченцев ДНР

Московский Комсомолец15:57
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Политика

Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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Опубликовано первое официальное изображение Xiaomi Mi 10

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Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна

Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
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Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля

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Экспорт легковых автомобилей из России в денежном выражении в 2019 году стал выше, чем до санкций в 2014 году, 11 февраля сообщает «Коммерсант».
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

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Как велось расследование дела «Сети»

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
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Смартфоны станут предупреждать об угрозе коронавируса.
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Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза», сообщает «Газета.ru».
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Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
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По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
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Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
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Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
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В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
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США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

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На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

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