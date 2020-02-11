Политика
REGNUMВ России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Одного из самых колоритных представителей ополчения ДНР Бенеса Айо задержали в селе Яренск Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев. Задержанный ополченец широко известен в кругах активистов левых взглядов.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут
Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
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Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
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Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы
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