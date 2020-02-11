Одного из самых колоритных представителей ополчения ДНР Бенеса Айо задержали в селе Яренск Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев. Задержанный ополченец широко известен в кругах активистов левых взглядов.

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

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