Политика

REGNUMREGNUMВ России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Одного из самых колоритных представителей ополчения ДНР Бенеса Айо задержали в селе Яренск Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев. Задержанный ополченец широко известен в кругах активистов левых взглядов.
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«Черного Ленина» из ДНР задержали в России

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Самого знаменитого ополченца ДНР «Черного Ленина» задержали в России

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Ветераны получат единоразовые выплаты к 75-летию Победы

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Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
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Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Ведомости вчера в 16:09
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На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 03:43
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Здоровье

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Ведомости 01:38
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:08
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Водонаева опровергла долги по налогам

Московский Комсомолец вчера в 05:30
Авто

«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины

Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
РИА Новости вчера в 06:30
Экономика

Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress

Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon сократили отрыв от AliExpress, лидирующей на российском рынке онлайн-торговли, подсчитали аналитики JP Morgan.
Коммерсантъ вчера в 17:48
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
RT на русском вчера в 00:27
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
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На спутнике Юпитера Европе есть осьминоги, считает британский ученый

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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
RT на русском вчера в 15:01
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Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
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В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Игры

Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4

11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
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Технологии

В приложении «Волга» в Твери добавили функцию «Планирование маршрута»

В транспортном приложении «Волга», позволяющем отслеживать движение автобусов в Твери и Калининском районе, появилась новая функция – «Планирование маршрута».
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Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
Pravda.Ru вчера в 00:59
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