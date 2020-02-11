Политика
Lenta.ruЧерного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко, Сергея Запольнова и Николая Соколова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Хоккей
Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Происшествия
СМИ: Слесарь-электрик нашел двухмесячного ребенка в столичном метро
Отмечается, что ребенка нашел слесарь-электрик. По словам мужчины, он был завернут в теплое одеяло.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Кино
Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века
По мнению россиян, лучшей мелодрамой XXI века является картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса (в главных ролях - Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс).
Футбол
Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Общество
Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала.
Политика
Путин и Трамп сохранили статус самых известных мировых лидеров
Президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Хоккей
«Не наш хоккей»: «Сибирь» всухую проиграла команде из Китая
Общество
Милонов хочет запретить праздновать в школах День святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить праздновать в российских школах День святого Валентина.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.
Происшествия
В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.