Политика

Lenta.ruLenta.ruЧерного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Piter.tv00:04

Самого знаменитого ополченца ДНР «Черного Ленина» задержали в России

URA.Ruвчера в 16:56

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Lenta.ruвчера в 16:10

СМИ: В России задержали одного из самых известных ополченцев ДНР

Московский Комсомолецвчера в 15:57

«Черного Ленина» из ДНР задержали в Архангельской области

Daily Stormвчера в 15:37

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Рамблервчера в 14:06

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

REGNUMвчера в 12:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
RT на русском вчера в 00:02
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Политика

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Газета.Ru 00:18
Происшествия

В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко, Сергея Запольнова и Николая Соколова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Новая газета вчера в 13:36
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Игры

Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4

11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
CyberSport.ru вчера в 10:10
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online вчера в 05:33
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 10 февраля в 11:11
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Хоккей

Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Газета.Ru 00:29
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

СМИ: Слесарь-электрик нашел двухмесячного ребенка в столичном метро

Отмечается, что ребенка нашел слесарь-электрик. По словам мужчины, он был завернут в теплое одеяло.
Вечерняя Москва 00:18
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Кино

Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века

По мнению россиян, лучшей мелодрамой XXI века является картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса (в главных ролях - Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс).
МИР 24 вчера в 22:22
Футбол

Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Чемпионат вчера в 12:30
Общество

Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Страна Советов on-line 10 февраля в 04:21
Общество

ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала.
SakhaLife.ru вчера в 04:30
Политика

Путин и Трамп сохранили статус самых известных мировых лидеров

Президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров.
Daily Storm вчера в 20:58
Армия и оружие

Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек

Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Московский Комсомолец 10 февраля в 12:29
Хоккей

«Не наш хоккей»: «Сибирь» всухую проиграла команде из Китая

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области вчера в 22:59
Общество

Милонов хочет запретить праздновать в школах День святого Валентина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить праздновать в российских школах День святого Валентина.
МР7.ру вчера в 23:24
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174

РБК вчера в 20:40
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 03:10
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.
32CARS.ru вчера в 23:42
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru вчера в 14:31
Здоровье

В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей

В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
Карелинформ 10 февраля в 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное