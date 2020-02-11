Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Черного Ленина из ДНР задержали в России

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