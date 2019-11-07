Происшествия
BFM.ruВ России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.
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В четырех регионах задержано 16 человек по подозрению в хищении денег у тысячи человек
Коммерсантъвчера в 23:28
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Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Культура
Политолог с помощью анекдота без бороды тонко потроллил украинцев
Напомним, что во Львовской области ранее ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Царьград вчера в 21:08
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Футбол
Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Матч ТВ вчера в 18:37
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия вчера в 00:44
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском вчера в 03:33
Политика
WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным
Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 23:04
Армия и оружие
Украинские военные в Логвиново нарушили «перемирие»
КП - Донецк 00:19
Происшествия
Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика
Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.
Rambler News Service вчера в 06:04
Общество
Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»
РБК вчера в 09:48
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Звезда призналась, что действительно похудела за год на 12 килограммов.
StarHit.ru 00:00
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Политика
Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
Футбол
«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
Общество
У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом
Политсовет вчера в 07:49
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями
В ходе заседания Первого комитета ГА ООН (курирует вопросы разоружения) был практически единогласно одобрен проект российской резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 17:07
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.
Rambler News Service вчера в 09:58
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56