Общество
Lenta.ruВ России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразития.
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с чего всё началось
Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовило Минэкономразития для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года.Известиявчера в 17:01
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Российская газета вчера в 13:53
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РБК вчера в 18:31
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказала, что первые клинические испытания препаратов от коронавируса планируют провести уже в июне 2020 года.
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Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Газета.Ru 01:40
Экономика
Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
Непредвиденное обстоятельство 8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК +, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов.
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Экономика
Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
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Общество
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Piter.tv вчера в 14:25
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Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
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Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
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Запуск ракет новейшей противотанковой системой «Корнет» попал на видео
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Политическая Экспертиза 12 мая в 21:54