В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

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