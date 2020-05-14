Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.
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В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

РИА Новости01:57

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

РБК00:54

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

Lenta.ruвчера в 22:47

Иностранцы смогут получить вид на жительство в России за покупку недвижимости

Газета.Ruвчера в 21:24

«Известия»: МЭР готовит законопроект о виде на жительство за покупку недвижимости

ТАССвчера в 21:15

Иностранцам в РФ за покупку недвижимости предоставят вид на жительство

РЕН ТВвчера в 19:27

В России подготовили законопроект о виде на жительство для зарубежных инвесторов

Известиявчера в 13:00
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Политика

В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

В Челябинской области за сутки выявили 105 человек с коронавирусом

78 человек за минувшие сутки выписали из больниц, всего от коронавируса вылечились 438 человек.
Эхо Москвы в Челябинске 02:17
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Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 вчера в 08:02
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Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

Вести.Ru 06:23
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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Автоспорт

Фернандо Алонсо ведет переговоры с Renault

Итальянская Corriere della Sera сообщает, что испанец ведет переговоры с командой из Энстоуна.
Autosport.com.ru 03:20
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

Lenta.ru 00:33
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru вчера в 14:05
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Политика

Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости вчера в 08:22
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
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Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
1
Происшествия

Шесть архангельских пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

REGNUM 05:55
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Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
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Здоровье

В корпусе омского онкодиспансера обнаружили коронавирус

В корпусе омского онкологического диспансера, расположенного на улице Учебной, выявлен случай коронавируса у одного из пациентов.
АиФ Омск 05:51
1
Здоровье

В Минздраве опровергли рост алкоголизации населения на самоизоляции

Роста алкоголизации населения в России в период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, не наблюдается.
Известия 06:19
Кино

Съемки «Матрицы 4» возобновят в июле

Piter.tv 04:12
Общество

В России коронавирус за сутки подтвердился у 9 974 человек

В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 9 974 человек в 84 регионах.
Клопс 03:35
Общество

Услуга по выплатам на детей стала самой популярной на портале госуслуг

Услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет стала самой популярной на портале госуслуг с момента запуска сервиса в 2009 году.
Известия 05:52
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
32
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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