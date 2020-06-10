Традиционное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированное в России на 1 июля, может не состояться. О последствиях отказа от индексации рассказал глава Минстроя Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения», передает «Интерфакс».

В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

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