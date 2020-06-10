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Lenta.ruLenta.ruВ России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Традиционное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированное в России на 1 июля, может не состояться. О последствиях отказа от индексации рассказал глава Минстроя Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения», передает «Интерфакс».
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Минстрой рассматривает инициативу об отказе от роста тарифов ЖКХ с 1 июля

ТАСС07:30

В правительстве рассказали об идее не повышать тарифы ЖКХ в июле

Фонтанка.Ру07:14

Минстрой сообщил об идее не повышать тарифы ЖКХ с 1 июля

Московский Комсомолец07:03

Минстрой изучит инициативу об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Известия07:05

Минстрой рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

РИА Новости07:13

В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Lenta.ru07:12

В Минстрое сообщили об инициативе не повышать тарифы ЖКХ с 1 июля

Интерфакс06:43
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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