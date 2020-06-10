Коронавирус
Lenta.ruВ России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Традиционное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированное в России на 1 июля, может не состояться. О последствиях отказа от индексации рассказал глава Минстроя Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения», передает «Интерфакс».
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Хоккей
Бывший капитан «Барыса» стал мэром американского города
Американский хоккеист Брэндон Боченски, который ранее выступал за "Барыс", стал мэром города Гранд-Форкс, расположенного в Северной Дакоте (США).
Sport.ru 05:59
Хоккей
Маккиннон высоко оценил игру Панарина
Натан Маккиннон высказался об игре нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в сезоне 2019/2020. Слова игрока «Эвеланш» передаёт «TSN».
ГЛАС.RU 07:26
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Игры
Видео: игрок показал, как преображается TES V: Skyrim, если установить почти 400 модов
Для комфортной работы с фанатскими произведениями игрок применял утилиту Mod Organizer 2, позволяющую проводить разные операции с загруженным контентом.
3DNews 05:03
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Общество
В России резко подешевели медицинские маски
Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Российский телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина, который опозорился на похоронах артиста Михаила Кокшенова, усомнившись в его таланте в качестве режиссера.
iReactor 04:32
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Автоспорт
Льюис Хэмилтон вернулся за руль в Сильверстоуне
За рулём W09, машины 2018 года, Валттери Боттаса сменил действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
F1news.ru 07:08
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Происшествия
Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер Иван Стебунов заявил, что сообщения СМИ о том, что он вместе с женой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент ДТП, устроенного последним в Москве, не соответствуют действительности.
Известия вчера в 03:01
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть
Потребительские расходы в Татарстане в нерабочий апрель сократились почти на треть (32,6%).
БИЗНЕС Online 07:03
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
Путешествия
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Отдых на отечественных курортах может подорожать на 30%, пишут «Известия».
FlashNord вчера в 03:01