Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. Кроме того, планируется разработка предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах.

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

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