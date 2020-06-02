Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. Кроме того, планируется разработка предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах.
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В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

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