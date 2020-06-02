Общество
Lenta.ruВ России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. Кроме того, планируется разработка предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах.
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Политика
Дмитрия Осипова утвердили на должность главы администрации Кирова
Напомним, Киров жил без главы администрации Кирова с конца января 2020 года.
Бизнес-новости в Кирове 03:52
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Политика
США обвинили Россию в спонсировании беспорядков
Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.
Рамблер вчера в 03:26
Общество
В России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек
За минувшие сутки в России зафиксировано 182 летальных случая, таким образом, общее число скончавшихся из-за коронавируса превысило 5 000 человек.
Аргументы и Факты 04:08
Здоровье
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 30 мая в 15:06
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу
Долгое нахождение России на плато может быть связано с тем, что в стране не была полностью прервана цепочка заражения, заявила РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
РБК вчера в 20:00
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Кино
Крис Эванс заявил, что не вернется к роли Капитана Америки
Американский актер Крис Эванс заявил, что не вернется к роли Капитана Америки из Marvel, передает News.ru.
Москва 24 04:14
Общество
Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды
69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Футбол
Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой
Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:10
Происшествия
СК заинтересовался вспышкой COVID-19 в интернате под Саратовом
Следователи начали проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией более 100 сотрудников и постояльцев Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщило во вторник областное управление СК РФ.
РИА Новости 04:45
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты общероссийского голосования. Документ опубликован на сайте Кремля.
Дон-ТР 04:32
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня вчера в 07:42
Общество
В водохранилищах Крыма заканчивается вода
Вести Крым 03:26
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Общество
Совфед одобрил закон о едином регистре населения России
Москва, 2 июня 2020, 11:33 — REGNUM Совфед одобрил закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:33
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 31 мая в 21:56
Политика
Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина
Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
Здоровье
Минздрав опроверг дефицит средств защиты в российских больницах
В медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Вечерняя Москва вчера в 17:55
Общество
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
РИА Новости 04:04
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38