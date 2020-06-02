Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. Кроме того, планируется разработка предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах.
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с чего всё началось

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК04:03

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Правительство предложило отказаться от мусоропроводов в новых домах

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ТАСС03:11

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Газета.Ru05:39

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РБК05:00

Застройщики: современные дома обычно строятся без мусоропроводов

РИА Новости08:09

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Российская газета03:08
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