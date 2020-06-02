Общество
Lenta.ruВ России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. Кроме того, планируется разработка предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.РБК04:03
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