Энергетика
Lenta.ruВ России задумали потратить сотни миллиардов рублей на хранение нефти
Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости».
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Баскетбол
«Химки» объявили о подписании контракта с Джорданом Микки
Bookmaker-ratings.ru 13:05
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения в организации лечения коронавируса в Свердловской области
Росздравнадзор выявил ряд грубых нарушений в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
ТАСС 05:38
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Армия и оружие
Это дезинформация - Минобороны Азербайджана об отстранении начальника Генштаба ВС
Министерство обороны Азербайджана опровергло муссируемую в СМИ и соцсетях информацию об отстранении от должности первого заместителя министра обороны АР - начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал-полковника Наджмеддина Садыкова, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу военного ведомства во вторник.
Sputnik Азербайджан 10:22
Политика
Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии
В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
RT на русском 10:05
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
СК завершил расследование дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани, который загрузил фотографию Адольфа Гитлера для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10:18
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Российская газета 06:59
Футбол
Клубы РПЛ могут быть лишены возможности уволить Прядкина
Клубы РПЛ лишатся возможности самостоятельно большинством голосов отправлять в отставку президента лиги.
Газета.Ru 11:31
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM 11:19
Политика
Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается во вторник на сайте президента республики.
ТАСС 09:21
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Космос
Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар
В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
AstroNews.ru 05:56
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
РИА Новости 12:59
Общество
Британские депутаты потребовали ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам
Наиболее привлекательным для россиян оказался Лондон — в докладе депутаты даже используют выражение «Лондонград» (Londongrad), известное как описание британской столицы среди российских эмигрантов.
РБК 13:04
Армия и оружие
В ДНР осудили использование Киевом наемников в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нарушением норм международного права привлечение Киевом иностранных наемников к конфликту в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
Глава МИД Ирана на встрече с Лавровым передал послание Путину
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал послание президенту России Владимиру Путину.
Известия 12:12
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08