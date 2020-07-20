Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали потратить сотни миллиардов рублей на хранение нефти

Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости».
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